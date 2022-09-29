Balıkesir Dünya Habitat Günü’ne hazır

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla 1986 yılından itibaren her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanmaya başlanan Dünya Habitat Günü, bu yıl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de kutlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen Dünya Habitat Günü Lansman Programı'na katıldı. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra etkinliğe ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile çok sayıda davetli katıldı.
DÜNYACA ÜNLÜ ŞEHİRLERİN ARDINDAN BALIKESİR'DE KUTLANACAK
Küresel iklim değişikliği, barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirlerin kurulması gibi konularda bütün insanlığa sorumluluklarını hatırlatan bir gün olan Dünya Habitat Günü, daha önce New York, Londra, Dubai, Brüksel, Washington, Şangay gibi ünlü bir çok kentte kutlandı. Bu yıl 36. Kutlanan Dünya Habitat Günü'ne ise Balıkesir ev sahipliği yapacak. 3 Ekim Pazartesi Günü yapılacak etkinliklere 120 ülkeden temsilciler katılacağı belirtildi.
"AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN 5 VASFI"
Programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Dünyada eş zamanlı olarak Dünya Habitat Günü, 3 Ekim'de her yerde kutlanıyor. Ben AK Parti belediye başkanıyım. AK Parti belediyelerinin beş tane vasfı var. Katılımcı belediyecilik, sosyal belediyecilik, çevre dostu belediyecilik, kültürel belediyecilik, beraber yaşama kültürünü empoze eden etkinlikler. Sosyal konutlar, arıtmalar, ihtiyaç duyduğumuz peyzaj düzenlemeleri, kültürel etkinlikler bugünkü konumuzun tam merkezinde" dedi.
"KÜRESEL ÇAPTA SES GETİREN ÇALIŞMALAR"
Dünya Habitat Günü'nün gerçekleşmesinde önemli destekleri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimiz; insanlığın kadim değerlerinin inşa edildiği yerlerdir. Kültürümüzün ve kimliğimizin şekillendiği yaşam alanlarıdır; tüm insanlığın ortak değeridir, geçmişidir, geleceğidir. Birleşmiş Milletler Habitat, şehirlerimizde ve tüm yerleşim alanlarında, çalışmalarını, faaliyetlerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın tüm şehirlerinde ortaya çıkan sorunlar, eşitsizlikler, yoksulluk, iklim değişikliği, dirençli şehirler gibi konularda örnek projeler yürütüyor. Düzenlediği önemli etkinliklerin başında gelen Dünya Habitat Günü'nü de 1986 yılından bu yana her yılın ilk Pazartesi günü kutluyoruz. Bu özel gün; daha önceki yıllarda, evsizler için barınma, daha güvenli şehirler, bizim semtimiz, sıfır atık yönetimi ve iklim değişikliği gibi çarpıcı temalarla kutlandı ve hakikaten küresel çapta ses getirdi. Geçtiğimiz yıl "karbonsuz bir dünya için kentsel hareketi hızlandırmak" teması ile Kamerun'un Yaunde şehrinin ev sahipliğinde düzenlendi. Bu kutlamalarda, tüm insanlığa kıymetli mesajlar verildi, hakikaten biz de Türkiye olarak son derece istifade ettik" dedi.
BU YIL Kİ TEMA "KİMSEYİ VE HİÇBİR YERİ GERİDE BIRAKMA"
Bakan Kurum, "Dünya Habitat Günü'nün bu yıl ki teması "kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakma" olarak belirlendi. Türkiye olarak; bu özel temaya uygun etkinlikler hazırladık. Bilhassa şehirlerde artan eşitsizlik ve zorluklara birbirinden değerli katılımcılarla, üniversitelerimizle, hocalarımızla, yurtdışından gelen misafirlerimizle birlikte odaklanacağız. Bugün dünyamız maalesef, üç "C" krizleri olarak adlandırdığımız "Covid-19 (Kovid)-İklim (Klaymıt)-Çatışma (Konflikt) gibi doğal yaşam dengesini bozan sorunlarla karşı karşıya. Bu krizlerle mücadele için daha çok işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Ülke olarak bu dayanışmayı sadece kendi vatandaşlarımız için değil, tüm insanlık âlemi için arzuluyoruz. Balıkesir'de, hep beraber; tüm dünyada, -terminolojik ifadesiyle- "mekânsal adaleti ve eşitliği" sağlayan mekanizmaların oluşturulması için bir istişare sürecini işleteceğiz. Plansız kentleşmenin olumsuz etkilerini gidermenin, şehirlerimizi ekonomiyi güçlendiren birer aktöre dönüştürmenin yeni yollarını ortaya koymak için özel bir gayreti ortaya koyacağız. Doğamızı ve insanımızı koruyarak gerçekleşen sürdürülebilir kalkınmayı en iyi şekilde gerçekleştirmeye dair de, ihtiyaç duyduğumuz fikir alışverişini, panellerimizle, toplantılarımızla gerçekleştireceğiz; insanlığın ortak tecrübesine kulak kesileceğiz. Şehircilikte, insanın mutluluğu esastır. Şehirlerimizi güzelleştirmek; temiz, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.
25 EKİM'DE İLK TEMEL ATILACAK
TOKİ'nin bu güne kadar kentsel dönüşüm üretme konusuna önemli çalışmalar yaptığını belirten Bakan Kurum, "TOKİ eliyle tüm dünya için model olacak bir çalışma yürüterek 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik. 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Bütün dünyanın dikkatle izlediği gibi, dünyanın geçtiği, -deyim yerindeyse- bu darboğaz günlerinden bile; milletinin barınma ihtiyacını gideren, sosyal devlet ilkesinden asla taviz vermeyen Türkiye; dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilan etmişlerdi. Toplam 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyerleriyle 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattık. 25 Ekim'de ilk temelimizi atacağız. Dün itibariyle de Cumhurbaşkanımız, milletimizden gelen yoğun talep üzerine, bizlere "altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını" verdiler. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafının çektirilmesinin Dünya Habitat Günü lansman programı sona erdi.