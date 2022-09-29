Balıkesir Dünya Habitat Günü’ne hazır

"KÜRESEL ÇAPTA SES GETİREN ÇALIŞMALAR"

Dünya Habitat Günü'nün gerçekleşmesinde önemli destekleri olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimiz; insanlığın kadim değerlerinin inşa edildiği yerlerdir. Kültürümüzün ve kimliğimizin şekillendiği yaşam alanlarıdır; tüm insanlığın ortak değeridir, geçmişidir, geleceğidir. Birleşmiş Milletler Habitat, şehirlerimizde ve tüm yerleşim alanlarında, çalışmalarını, faaliyetlerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın tüm şehirlerinde ortaya çıkan sorunlar, eşitsizlikler, yoksulluk, iklim değişikliği, dirençli şehirler gibi konularda örnek projeler yürütüyor. Düzenlediği önemli etkinliklerin başında gelen Dünya Habitat Günü'nü de 1986 yılından bu yana her yılın ilk Pazartesi günü kutluyoruz. Bu özel gün; daha önceki yıllarda, evsizler için barınma, daha güvenli şehirler, bizim semtimiz, sıfır atık yönetimi ve iklim değişikliği gibi çarpıcı temalarla kutlandı ve hakikaten küresel çapta ses getirdi. Geçtiğimiz yıl "karbonsuz bir dünya için kentsel hareketi hızlandırmak" teması ile Kamerun'un Yaunde şehrinin ev sahipliğinde düzenlendi. Bu kutlamalarda, tüm insanlığa kıymetli mesajlar verildi, hakikaten biz de Türkiye olarak son derece istifade ettik" dedi.

BU YIL Kİ TEMA "KİMSEYİ VE HİÇBİR YERİ GERİDE BIRAKMA"

Bakan Kurum, "Dünya Habitat Günü'nün bu yıl ki teması "kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakma" olarak belirlendi. Türkiye olarak; bu özel temaya uygun etkinlikler hazırladık. Bilhassa şehirlerde artan eşitsizlik ve zorluklara birbirinden değerli katılımcılarla, üniversitelerimizle, hocalarımızla, yurtdışından gelen misafirlerimizle birlikte odaklanacağız. Bugün dünyamız maalesef, üç "C" krizleri olarak adlandırdığımız "Covid-19 (Kovid)-İklim (Klaymıt)-Çatışma (Konflikt) gibi doğal yaşam dengesini bozan sorunlarla karşı karşıya. Bu krizlerle mücadele için daha çok işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Ülke olarak bu dayanışmayı sadece kendi vatandaşlarımız için değil, tüm insanlık âlemi için arzuluyoruz. Balıkesir'de, hep beraber; tüm dünyada, -terminolojik ifadesiyle- "mekânsal adaleti ve eşitliği" sağlayan mekanizmaların oluşturulması için bir istişare sürecini işleteceğiz. Plansız kentleşmenin olumsuz etkilerini gidermenin, şehirlerimizi ekonomiyi güçlendiren birer aktöre dönüştürmenin yeni yollarını ortaya koymak için özel bir gayreti ortaya koyacağız. Doğamızı ve insanımızı koruyarak gerçekleşen sürdürülebilir kalkınmayı en iyi şekilde gerçekleştirmeye dair de, ihtiyaç duyduğumuz fikir alışverişini, panellerimizle, toplantılarımızla gerçekleştireceğiz; insanlığın ortak tecrübesine kulak kesileceğiz. Şehircilikte, insanın mutluluğu esastır. Şehirlerimizi güzelleştirmek; temiz, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

25 EKİM'DE İLK TEMEL ATILACAK

TOKİ'nin bu güne kadar kentsel dönüşüm üretme konusuna önemli çalışmalar yaptığını belirten Bakan Kurum, "TOKİ eliyle tüm dünya için model olacak bir çalışma yürüterek 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik. 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Bütün dünyanın dikkatle izlediği gibi, dünyanın geçtiği, -deyim yerindeyse- bu darboğaz günlerinden bile; milletinin barınma ihtiyacını gideren, sosyal devlet ilkesinden asla taviz vermeyen Türkiye; dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilan etmişlerdi. Toplam 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyerleriyle 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattık. 25 Ekim'de ilk temelimizi atacağız. Dün itibariyle de Cumhurbaşkanımız, milletimizden gelen yoğun talep üzerine, bizlere "altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını" verdiler. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafının çektirilmesinin Dünya Habitat Günü lansman programı sona erdi.