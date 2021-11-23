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Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:47

Balıkesir Üniversiteli sporcular, Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Balıkesir Üniversiteli sporcular, Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor

Balıkesir Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdüren ve aynı zamanda Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden milli sporcular, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

BAÜN Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Milli güreşçiler Kerem Kamal ve Kadir Kamal ile Milli kick boksçu Bilal Dural da yakın dönemde katıldığı şampiyonalarda uluslararası başarılarına yenilerini eklediler. Kendi branşlarındaki son şampiyonalarda; Bilal Dural Dünya İkinciliği, Kerem Kamal ve Kadir Kamal da Dünya Üçüncülüğü başarılarına imza attılar.

REKTÖR PROF. DR. İLTER KUŞ'TAN ŞAMPİYON SPORCULARA TEBRİK

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İtalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Bilal Dural ile Sırbistan'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonasında Grekoromen Stilde bronz madalya kazanan Kerem Kamal ve Kadir Kamal'ı makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilere plaket ve hediyelerini takdim eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, lisans eğitimini tamamlayan Bilal Dural'a diplomasını da verdi. Milli sporculara gelecek turnuvalarında da başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencilerinin elde ettiği başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer ile birlikte Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'u ziyaret eden milli sporcular da kendilerine verdiği destekler dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkürlerini ilettiler.

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Balıkesir Üniversiteli sporcular, Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor
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