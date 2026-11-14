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Giriş Tarihi: 14.11.2026 00:18

Balıkesir’de 3 tekne lodos fırtınası nedeniyle battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lodos fırtınası nedeniyle demirli bulunan 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde ise maddi hasar meydana geldi.

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Balıkesir’de 3 tekne lodos fırtınası nedeniyle battı
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Ayvalık'ta gün boyu etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren hızını ve dalga boyunu artırarak kıyı bandında etkili oldu. Şiddetli rüzgâr ve kabaran dalgalar nedeniyle Ali Çetinkaya Mahallesi sınırları içerisinde, Ayvalık ile Lale Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Köprüsü yakınlarında demirli bulunan 3 tekne su alarak battı, bazı teknelerde ise maddi hasar meydana geldi.

HALATI KOPAN TEKNE DİĞER TEKNELERİN ÜZERİNE SÜRÜKLENDİ

Fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlama halatı kopan direkli bir tekne ise kontrolsüz şekilde diğer teknelerin üzerine doğru sürüklendi. Bölgedeki tekne sahipleri ve ekipler olumsuz hava koşullarına rağmen tekneyi güvenli alana çekmek ve kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BALIKESİR #AYVALIK
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Balıkesir’de 3 tekne lodos fırtınası nedeniyle battı
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