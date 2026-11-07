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Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:50

Balıkesir'de acı kaza: Çarpan kamyon duvara sıkıştırdı! Anne ile kızı kurtarılamadı...

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sürücüsünün dönüş için manevra yapmak istediği otomobile arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada, kamyonun yol kenarındaki fabrika duvarına sıkıştırdığı otomobilin sürücüsü N.A. (34) ile kızı E.A. (10) hayatını kaybetti.

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Balıkesir’de acı kaza: Çarpan kamyon duvara sıkıştırdı! Anne ile kızı kurtarılamadı...
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Edremit-Yenice kara yolunda meydana geldi. Edremit'ten Yenice yönüne giden F.A. (34) yönetimindeki kamyon, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen N.A. idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarı arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü N.A. ile yanındaki kızı E.A.'nın hayatını kaybetti. Anne ve kızının cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon şoförü F.A. gözaltına alındı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BALIKESİR #EDREMİT
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Balıkesir'de acı kaza: Çarpan kamyon duvara sıkıştırdı! Anne ile kızı kurtarılamadı...
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