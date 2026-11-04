Balıkesir’de büyük şaşkınlık: Köyün ortasından jeotermal su çıktı!

Gönen'de zaten dünyaca ünlü kaplıcalar var. Köyümüz de Gönen'e 6 kilometre mesafede. Bu suyun da kaplıcaların suyuyla bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca karşıdaki köyde de aktif olarak kullanılan bir dağ ılıcası var. Ayrıca Yenice-Gönen Fay hattı, köyümüzün hemen üzerinden geçiyor. Bu hatta sık sık yaşayan küçük çaplı depremler, termal suyun yatağını değiştirmiş olabilir.