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Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:56

Balıkesir'de büyük şaşkınlık: Köyün ortasından jeotermal su çıktı!

Balıkesir’in Gönen İlçesine bağlı kırsal Muratlar Mahallesinde, köy meydanından 94 derece sıcaklıkta jeotermal su çıktı. Kendiliğinden yüzeye çıkan jeotermal su, büyük şaşkınlık yarattı.

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Balıkesir’de büyük şaşkınlık: Köyün ortasından jeotermal su çıktı!
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Köylüler de büyük sevinç yaşarken Muhtar Varol Türkoğlu, 2 gün önce topraktan çıkan buharı fark ettiklerini ve kazıp kontrol ettiklerinde çıkan suyun el yaktığını anlatarak, "Suda, yoğun bir kükürt kokusu var. Jeotermal uzmanları çağırıp ölçüm yaptırdık. Suyun sıcaklığının 94 derece olduğunu belirlediler.

Gönen'de zaten dünyaca ünlü kaplıcalar var. Köyümüz de Gönen'e 6 kilometre mesafede. Bu suyun da kaplıcaların suyuyla bağlantılı olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca karşıdaki köyde de aktif olarak kullanılan bir dağ ılıcası var. Ayrıca Yenice-Gönen Fay hattı, köyümüzün hemen üzerinden geçiyor. Bu hatta sık sık yaşayan küçük çaplı depremler, termal suyun yatağını değiştirmiş olabilir.

Detaylı inceleme ve rezerv ölçümlerinin ardından, yasal prosedürü de yerine getirip, suyu köy halkı için kullanabiliriz. Bu su, kaplıca tesisi kurularak çeşitli rahatsızların tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca, merkezi ısıtma sistemi kurularak, köylülerimizin ısınma ihtiyacı karşılayabilir. Bunun dışında, seracılıkta kullanılabilir. Bunu gerçekleştirebilirsek, köylüler için ekonomik refah sağlarız" dedi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BALIKESİR #GÖNEN

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Balıkesir'de büyük şaşkınlık: Köyün ortasından jeotermal su çıktı!
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