Balıkesir’de feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Edremit kara yolu Havran ilçesi Hallaçlar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. T.K.'nın kullandığı 45 HB 2930 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 10 P 6665 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.
1 ÖLÜ 6 YARALI
Kazada otomobilde bulunan Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 4 kişi ile minibüsteki 15 tarım işçisinden 2'si de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.