Balıkesir’de feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ 6 YARALI

Kazada otomobilde bulunan Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 4 kişi ile minibüsteki 15 tarım işçisinden 2'si de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.