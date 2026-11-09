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Giriş Tarihi: 09.11.2026 12:28

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Sağlık ekiplerinin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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Balıkesir’de feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Edremit kara yolu Havran ilçesi Hallaçlar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. T.K.'nın kullandığı 45 HB 2930 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 10 P 6665 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

1 ÖLÜ 6 YARALI

Kazada otomobilde bulunan Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 4 kişi ile minibüsteki 15 tarım işçisinden 2'si de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

KAHREDEN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Aydoğan'ın, 4 arkadaşı ile birlikte çalışmak üzere İzmir'in Aliağa ilçesine gittikleri sırada kazanın yaşandığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BALIKESİR

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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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