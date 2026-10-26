Balıkesir’de feci kaza! Servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, servisteki 8 yolcu ile ticari araç sürücüsü A.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekipleri, ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü A.Y.'yi kısa sürede yürüttüğü çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.