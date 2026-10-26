Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de feci kaza! Servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:11 Son Güncelleme: 26.10.2026 11:13

Balıkesir'de feci kaza! Servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İşçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Balıkesir’de feci kaza! Servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 08.30 sıralarında Susurluk ilçesi Kepekler mevkisinde meydana geldi. Karacabey ilçesinden Susurluk yönüne giden A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, servisteki 8 yolcu ile ticari araç sürücüsü A.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekipleri, ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü A.Y.'yi kısa sürede yürüttüğü çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kısmi olarak tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BALIKESİR #KARACABEY

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Balıkesir'de feci kaza! Servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!
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