Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de can pazarı: Yolcu minibüsü denize uçtu! Vatandaşlar merdivenle kurtarıldı
Giriş Tarihi: 16.11.2026 13:49 Son Güncelleme: 16.11.2026 14:05

Balıkesir'de can pazarı: Yolcu minibüsü denize uçtu! Vatandaşlar merdivenle kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, kalp krizi geçiren sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu araçtaki vatandaşlar çevredeki vatandaşların uzattığı merdivenlerle kurtarılmaya çalışılırken, can pazarı yaşandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AJANSLAR AJANSLAR Yaşam
Balıkesir’de can pazarı: Yolcu minibüsü denize uçtu! Vatandaşlar merdivenle kurtarıldı
  • ABONE OL

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde olay meydana geldi. Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsünün şoförü, kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MİNİBÜS DENİZE UÇTU

Kontrolden çıkan minibüs, savruldu ve içerisindeki yolcularla birlikte denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis, Deniz Polisi ve çevredekilerin yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı.

VATANDAŞLAR MERDİVENLERLE KURTARMAYA ÇALIŞTI

Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar büyük panikle yardıma koştu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu aracın suya gömülmeye başlamasıyla bölgede adeta can pazarı yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

O ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların merdiven uzatarak yolcuları kurtarmaya çalıştığı o kritik ve panik dolu anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BALIKESİR #AYVALIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de can pazarı: Yolcu minibüsü denize uçtu! Vatandaşlar merdivenle kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA