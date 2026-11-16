Balıkesir’de can pazarı: Yolcu minibüsü denize uçtu! Vatandaşlar merdivenle kurtarıldı

O ANLAR KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların merdiven uzatarak yolcuları kurtarmaya çalıştığı o kritik ve panik dolu anlar ise çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör