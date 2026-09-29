Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 29 kişi yakalandı!

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda; tabanca, 13 can yeleği, 15 iç lastik, 3 el pompası ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 48 bin lira ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirtilen bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

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