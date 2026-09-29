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Giriş Tarihi: 29.09.2026 22:43

Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 29 kişi yakalandı!

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, 1 kişi adliyeye sevk edildi.

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DHA Yaşam
Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 29 kişi yakalandı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridini kullanarak yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler tarafından bir akaryakıt istasyonu önünde durdurulan aracın içerisinde, Afganistan uyruklu 5 erkek, 10 kadın ve 14 çocuk yakalandı.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda; tabanca, 13 can yeleği, 15 iç lastik, 3 el pompası ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 48 bin lira ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirtilen bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#BALIKESİR #YUNANİSTAN #AFGANİSTAN

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Balıkesir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 29 kişi yakalandı!
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