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Giriş Tarihi: 22.6.2022 13:29 Son Güncelleme: 22.6.2022 13:38

Balıkesir’de kadın cinayeti: Sevim Özdemir sokak ortasında katledildi!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir’de kadın cinayeti: Sevim Özdemir sokak ortasında katledildi!

Balıkesir’de 56 yaşındaki İsmail E, sokak ortasında tartıştığı 42 yaşındaki Sevim Özdemir’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis tarafından ayağından vurularak engellenmeye çalışılan zanlı, aynı tüfekle kendisini kafasından vurdu.

Edremit ilçesi Baraj Caddesi üzerinde bulunan Vergi Dairesi yakınlarında bir çiftin tartıştığını ve erkek şahsın elinde pompalı tüfek olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler trafo binası arkasında kavga eden çifti ayıracağı sırada İsmail E, Sevim Özdemir'e bir el ateş ederek vurdu. Polisler, tüfeği ikinci kez kadına doğrultan İsmail E'yi ayağından vurarak engellemek istedi. Ayağından vurulan İsmail E, son bir hamle ile tüfeği kafasına doğrultum tetiğe bastı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İki kişinin kanlar içinde kaldığı korkunç olay sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri Sevim Özdemir'e müdahale etti. Yapılan müdahalede Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan İsmail E. ise ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. İsmail E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

DEFALARCA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Hayatını kaybeden Sevim Özdemir'in İsmail E. hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve son olarak ise elektronik kelepçe için başvuru yaptığı öğrenildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Balıkesir’de kadın cinayeti: Sevim Özdemir sokak ortasında katledildi!
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