Balıkesir’de kadın cinayeti: Sevim Özdemir sokak ortasında katledildi!

Edremit ilçesi Baraj Caddesi üzerinde bulunan Vergi Dairesi yakınlarında bir çiftin tartıştığını ve erkek şahsın elinde pompalı tüfek olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler trafo binası arkasında kavga eden çifti ayıracağı sırada İsmail E, Sevim Özdemir'e bir el ateş ederek vurdu. Polisler, tüfeği ikinci kez kadına doğrultan İsmail E'yi ayağından vurarak engellemek istedi. Ayağından vurulan İsmail E, son bir hamle ile tüfeği kafasına doğrultum tetiğe bastı.