Balıkesir’de kadın cinayeti: Sevim Özdemir sokak ortasında katledildi!

Edremit ilçesi Baraj Caddesi üzerinde bulunan Vergi Dairesi yakınlarında bir çiftin tartıştığını ve erkek şahsın elinde pompalı tüfek olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen ekipler trafo binası arkasında kavga eden çifti ayıracağı sırada İsmail E, Sevim Özdemir'e bir el ateş ederek vurdu. Polisler, tüfeği ikinci kez kadına doğrultan İsmail E'yi ayağından vurarak engellemek istedi. Ayağından vurulan İsmail E, son bir hamle ile tüfeği kafasına doğrultum tetiğe bastı.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İki kişinin kanlar içinde kaldığı korkunç olay sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri Sevim Özdemir'e müdahale etti. Yapılan müdahalede Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan İsmail E. ise ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. İsmail E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.