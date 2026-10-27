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Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:19

Balıkesir’de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü: Yaralılar var!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak alev aldı. Korkunç olayda yaralıların olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Balıkesir’de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 16 K plakalı otomobil, Çanakkale-Bandırma istikametinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan aracın sol tekerleği yerinden koparken, otomobil bir süre sürüklendikten sonra alev aldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araç alev topuna döndü. Araçta bulunan sürücü R.Ö. (72) ile yolcu konumundaki eşi B.Ö. (74) yaralandı. Yaralılardan birinin ağır yanıklar nedeniyle sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



VATANDAŞLAR YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek araçtan çıkmayı başaran yaralıya ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BALIKESİR #BANDIRMA

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Balıkesir’de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü: Yaralılar var!
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