Balıkesir’de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü: Yaralılar var!





VATANDAŞLAR YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek araçtan çıkmayı başaran yaralıya ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör