Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de korkunç kaza! Otomobil tıra ok gibi saplandı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 16:14

Balıkesir’de korkunç kaza! Otomobil tıra ok gibi saplandı: Yaralılar var!

Balıkesir Bandırma’da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Hava Üssü Kavşağı’nda rüzgar gülü gövdesi taşıyan ağır nakliyat aracına otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Balıkesir’de korkunç kaza! Otomobil tıra ok gibi saplandı: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre kaza, Bandırma-Çanakkale istikametinde Hava Üssü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 34 FAH 010 plakalı, rüzgar gülü gövdesi taşıyan ağır nakliyat aracına, aynı yönde seyir halinde bulunan 10 AJ 413 plakalı otomobil arkadan çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin hava yastıkları açılırken, araç içerisinde bulunan 2 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sonrası yola dökülen yağ nedeniyle Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışma gerçekleştirdi. Muhtemel yeni bir kazanın yaşanmaması için yol yüzeyine kumlama yapılırken, ekipler yol güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Oluşan araç kuyruğu Hava Üssü Kavşağı'na kadar uzanırken, bazı sürücülerin Atatürk Bulvarı güzergahına yönelmesiyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan araçların güvenli noktaya çekilmesi ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BALIKESİR #BANDIRMA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir’de korkunç kaza! Otomobil tıra ok gibi saplandı: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA