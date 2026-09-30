Balıkesir’de korkunç kaza! Otomobil tıra ok gibi saplandı: Yaralılar var!

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sonrası yola dökülen yağ nedeniyle Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede çalışma gerçekleştirdi. Muhtemel yeni bir kazanın yaşanmaması için yol yüzeyine kumlama yapılırken, ekipler yol güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Oluşan araç kuyruğu Hava Üssü Kavşağı'na kadar uzanırken, bazı sürücülerin Atatürk Bulvarı güzergahına yönelmesiyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.