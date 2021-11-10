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Giriş Tarihi: 10.11.2021 16:51 Son Güncelleme: 10.11.2021 16:52

Balıkesir'de madende göçük

DHA
Balıkesir’de madende göçük

Dursunbey ilçesine bağlı su tahliyesi yapılan maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Celalettin Kaçgın (49), itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Yaralı işçinin ayağında kırık olduğu açıklandı.

Balıkesir'de krom madeninde göçük! | Video

Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Adaören Mahallesi'nde kullanılamayan ve su tahliyesi yapılan krom maden ocağının 80 metre derinliğinde göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçi Celalettin Kaçgın'ı kurtardı. İlk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Kaçgın'ın hayati tehlikesi bulunmadığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi.

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Balıkesir'de madende göçük
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