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Giriş Tarihi: 27.9.2023 13:29

Balıkesir'de saatçiden 60 bin TL'lik ürün çaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezindeki bir gümüşçü dükkanında, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saat, satın almak için deneyeceğini söyleyen şüpheli tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Balıkesir’de saatçiden 60 bin TL’lik ürün çaldı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Edremit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Gümüşçü dükkanına gelen kişi saat satın almak istediğini söyledi. Beğendiği modelleri seçen şüpheli, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saati denemek için bileğine taktı.



Saatlerden biri bileğindeyken diğerini çıkarıp, incelemeye başlayan şüpheli aniden koşmaya başladı. Satış sorumlusu kadın çalışan, 2 saati de çalan şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.



Şüpheli, alışveriş merkezinin kapısından çıkıp, izini kaybettirdi. Çalışanların ihbarıyla gelen jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Bu arada hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri çalışanları alışveriş merkezindeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

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Balıkesir'de saatçiden 60 bin TL'lik ürün çaldı
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