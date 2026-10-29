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Giriş Tarihi: 29.10.2026 18:27

Balıkesir’de sağanak yağış sonrası yol çöktü: Ulaşım kesildi!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Fındıklı ve Canbaz mahalleleri arasındaki yol, etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle tamamen çöktü. Yolda ulaşım tamamen kesilirken, mahalle sakinleri mağduriyet yaşadı.

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İHA Yaşam
Balıkesir’de sağanak yağış sonrası yol çöktü: Ulaşım kesildi!
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Gönen ilçesine bağlı Fındıklı ve Canbaz kırsal mahalleleri arasındaki yol, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından tamamen çöktü. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle mahalle sakinleri mağduriyet yaşadı.

Köylüler, bölgede kurulan rüzgar enerji santralinin yapım çalışmaları sırasında ağır tonajlı araçların yolu bozduğunu ve yaklaşık 2 yıldır herhangi bir onarım yapılmadığını öne sürdü.

Vatandaşlar, yolun onarılması konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şirketin sorumluluğu birbirine attığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

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İki yıldır çözüm beklediklerini söyleyen köylüler, yoğun yağışların ardından tamamen çöken yolun bir an önce onarılarak yeniden ulaşıma açılmasını istedi.

#BALIKESİR #GÖNEN

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Balıkesir’de sağanak yağış sonrası yol çöktü: Ulaşım kesildi!
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