Balıkesir’de şüpheli ölüm: Sokak ortasında kanlar içinde bulundu!

KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Şahsın şüpheli bulunan ölümü üzerine Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kimliği henüz açıklanmayan kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilecek. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör