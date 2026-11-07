Balıkesir’de ’tek yumruk’ cinayeti: 2 sanık için verilen karara itiraz!

Olay, 21 Mart 2026'da Bandırma ilçesinde meydana geldi. Ahmet Enes Erdem ve Yavuz Kef, gece saatlerinde gittikleri eğlence mekanında M.A. ile tartıştı. M.A.'nın arkadaşlarını çağırması üzerine Soner Çil ve Ufuk K. de eğlence merkezine geldi. Burada tartışan gruplar, saat 03.00 sıralarında başka bir eğlence mekânında yeniden karşılaşınca küfürleşti. Aracına doğru yürüyen Çil, peşinden gelen karşı grupla kavga etmeye başladı. Çil, belinden çıkardığı kemerle Yavuz Kef'in sırtına vurdu. Yaşanan arbede sırasında, Kef'in attığı yumruk başına isabet eden Soner Çil, yere düşerek bilincini kaybetti. Bu sırada Ahmet Enes Erdem de hareketsiz yatan Çil'in yüzüne ayakkabısının tabanıyla vurdu. Çağırılan sağlık ekipleri Soner Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yavuz Kef ile arkadaşı Ahmet Enes Erdem, olayın ardından gözaltına alındı. Polis merkezinde Soner Çil'in öldüğünü öğrenen Yavuz Kef, "Sadece bir yumruk vurduk. Tek yumrukla adam ölür mü?" diyerek ağladı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.