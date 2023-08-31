Balıkesir’de TEM’den KCK operasyonu

Alınan bilgiye göre; Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan şahıs, sorgulanmak üzere Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir" denildi.