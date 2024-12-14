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Giriş Tarihi: 14.12.2024 02:54

Balıkesir’de trafik uygulamasından kaçan alkollü sürücü yakalandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde trafik uygulamasından kaçan alkollü sürücü, polis ekiplerinin uzun süren kovalamacası sonucu yakalandı. Olayda 3 araç maddi hasar gördü, soruşturma başlatıldı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Balıkesir’de trafik uygulamasından kaçan alkollü sürücü yakalandı

Gönen ilçesinde Gönen İlçe Trafik Şube Müdürlüğü'nün Kurtuluş Mahallesi 5002 Sokak Murat Evler civarında yaptığı trafik uygulamasından kaçan 10 TE 727 plakalı araç sürücüsü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Araç içerisinde bulunan 19 yaşındaki A.D.Ç. ve 23 yaşındaki H.S.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin uzun süren kovalamacası sırasında iki resmi polis aracı ve park halindeki bir başka araç hasar gördü. Maddi hasarın boyutuyla ilgili inceleme başlatıldı.Olayın ardından gözaltına alınan A.D.Ç. ve H.S. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Balıkesir’de trafik uygulamasından kaçan alkollü sürücü yakalandı
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