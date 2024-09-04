Balıkesir’de yangın: 100 dönüm alan zarar gördü!

Paşalimanı Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar sonrası havadan 2 uçak ve 1 helikopterle, karadan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 araç ile müdahale edildi.