Balıkesir’de yangın: 100 dönüm alan zarar gördü!

Paşalimanı Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar sonrası havadan 2 uçak ve 1 helikopterle, karadan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 araç ile müdahale edildi.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Belediye Başkanı Burhan Karışık da bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Burhan Karışık, 100 dönüm alanın zarar gördüğünü belirterek, "Arkadaşlarımızın zamanında müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.