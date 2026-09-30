Balıkesir’de zehir tacirlerine geçit verilmedi: 3 kişi tutuklandı!

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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