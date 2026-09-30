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Giriş Tarihi: 30.09.2026 21:14

Balıkesir’de zehir tacirlerine geçit verilmedi: 3 kişi tutuklandı!

Balıkesir il merkezi ile Edremit ilçesinde polis ekiplerince iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

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DHA Yaşam
Balıkesir’de zehir tacirlerine geçit verilmedi: 3 kişi tutuklandı!
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Edremit ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 500 gram metamfetamin, satışa hazır 7 parça halinde toplam 11 gram kokain, 14 sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9785 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#BALIKESİR #EDREMİT

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Balıkesir’de zehir tacirlerine geçit verilmedi: 3 kişi tutuklandı!
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