Balıkesir’deki orman yangını 2’nci gününde: Havadan müdahale devam ediyor

GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Ayrıca Sındırgı Belediyesi ekipleri de yangın nedeniyle Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuldu. Havanın kararması ile yangına müdahale karadan devam etti.