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Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:51 Son Güncelleme: 20.08.2026 09:55

Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde: Havadan müdahale devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkıp, ormana sıçrayan yangına müdahale 2’nci gününde devam ediyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu.

DHA Yaşam
Balıkesir’deki orman yangını 2’nci gününde: Havadan müdahale devam ediyor
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.

295 PERSONEL SAHADA ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel sevk edilerek alevlere müdahale edildi.

GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Ayrıca Sındırgı Belediyesi ekipleri de yangın nedeniyle Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuldu. Havanın kararması ile yangına müdahale karadan devam etti.

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YANGINA MÜDAHALE 2'NCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR

Yangına müdahale ikinci gününde sürerken, günün ilk ışıkları ile çalışmalara hava unsurları da dahil oldu.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#SINDIRGI

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Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde: Havadan müdahale devam ediyor
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