Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izle! TRT1 ile Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarında her hafta Salı günleri yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi 8. Son bölümle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünü izleyenler Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? öğrenmek isteyerek "Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 ile Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izle videosu ve özetten detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan linke birlikte dizinin yeni bölümünün fragman videosunu izleyebilirsiniz.
Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 ile Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izle! | VİDEO
Konağa gelerek herkesin huzurunu kaçıran Güldaniye hala, Ertan'ı evlendirmek için yeni yöntemler uygulamaya hazırlanır.
Onun tüm problemleri çözüp Ertan'ı evlendireceğine inanan Süleyman'ın ise keyfi yerindedir.
Tapunun gerçek çıkması, konaktaki kavgayı iyice büyütmüştür. Ailelerin kim gidecek tartışmaları gün geçtikçe artarken Süleyman, Daniel'e bir teklifte bulunur, o da bu teklifi kabul eder.
Bunu duyan Neriman ve Elena ise çılgına döner. Elena Daniel'i konaktan kovarken, öfkesine yenilen Neriman da abisine onu artık görmek istemediğini söyler.