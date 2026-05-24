Balkanlar’da Osmanlı mirasını koruyacağız

Uluslararası Balkan Üniversitesi, Osmanlı dönemine ait tarihi mirası koruma ve genç nesillere aktarma konusunda dikkat çekici çalışmalar yürütüyor. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, üniversitenin hem restorasyon teknikleri hem de eğitim müfredatı üzerinden Osmanlı kültür mirasını yaşatmayı hedeflediğini söyledi. Sunar, Kuzey Makedonya'da "Sanat harikası" olarak nitelendirilen Alaca Cami'nin renkli sıva, süsleme ve bezemelerinin uzun yıllar boyunca canlılığını koruması için tadilat sırasında yaklaşık 40 bin yumurta akı kullanıldığını belirterek "Bu geleneksel teknik, pigmentlerin daha iyi bağlanmasını ve yapıya olağanüstü dayanıklılık kazandırmasını sağlıyor. Caminin tasarımı üniversite bünyesinde yeni nesillere ilham olacak. Gelecek dönemlerde sanat ve tasarım eğitimi alacak öğrencilerimiz, Alaca Cami'deki tasarım kültüründen ilham alınarak oluşturulan özel müfredatla eğitim görecek. Bu sayede hem Osmanlı estetiğini anlayacaklar hem de bu mirası çağımıza uyarlama fırsatı bulacak" dedi.

2 DARPHANE BULUNDU

Üniversitenin Osmanlı darphaneleri üzerine de çalıştığını anlatan Sunar "Makedonya'da Osmanlı Devleti'nin faaliyet gösterdiği 2 darphane var. Bölgedeki gümüş madenlerinden çıkarılan gümüşle para basıldı. Bu paraları bir sergiye dönüştürdük. Hem ekonomik tarihimizi hem de Osmanlı'nın Balkanlar'daki varlığını somut şekilde ortaya koymak açısından çok değerli. Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı için de bir vakıf kurulma aşamasında" dedi.

128 KİTABE TESPİT EDİLDİ

ÜNİVERSİTE rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Makedonya genelinde Osmanlı döneminden kalan yüzlerce mimari eserin "alın yazısı" niteliğindeki 128 kitabe tespit ettiklerini ve Osmanlıca metinleri deşifre ederek kayıt altına aldıklarını açıkladı. Bu çalışmaların, tarihi mirasın kaybolmasını önlemek açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.