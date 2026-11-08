Balkon kapatmada yılların tercihi tarih oldu! Yeni uygulama dikkat çekiyor

HANGİ BALKON KAPATMA SİSTEMİ DAHA KULLANIŞLI?

Balkon kapatma sistemlerinde herkes için geçerli tek bir doğru seçenek bulunmuyor. Yaz aylarında balkonunu tamamen açık kullanmak isteyenler katlanır cam sistemlerini değerlendirebilir. Dar alanlarda sürgülü modeller kullanım kolaylığı sunabilir.

Kış aylarında daha iyi ısı yalıtımı isteyenler ise ısıcamlı sistemleri veya yalıtımlı PVC ve alüminyum doğramaları inceleyebilir. Giyotin camlar da farklı tasarım ve kullanım beklentileri olan balkonlar için alternatif oluşturabilir.

Doğru tercih, balkonun ölçülerine, kullanım amacına, bütçeye ve binanın teknik koşullarına göre yapılmalı.