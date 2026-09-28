Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Olay, Siverek ilçesi Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki bebek, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 3. katındaki balkondan zemine düştü.

Bebeğin düştüğünü fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 2 yaşındaki bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör