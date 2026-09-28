Haberler Yaşam Haberleri Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.09.2026 23:00

Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde apartmanın 3. katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, Siverek ilçesi Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki bebek, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 3. katındaki balkondan zemine düştü.

Bebeğin düştüğünü fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 2 yaşındaki bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA