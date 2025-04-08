Balkondan düşen doktor kurtarılamadı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece telefonla konuşurken balkondan düşen Dr. Hamdi Oğrağ hayatını kaybetti. Korkunç olay Ali Samiyen konaklarında saat 04.30'da meydana geldi. Kepez Devlet Hastanesi yenidoğan uzmanı Dr. Hamdi Oğrağ, hastaneden gelen telefonu cevaplarken, evdekileri uyandırmamak için balkona çıktı. Dr. Oğrağ, bu sırada 4'üncü kattan yere çakıldı. Eşinin sesinin gelmemesi üzerine balkona çıkan Kardiyolog Gülsüm Oğrağ, etrafı kontrol ederken korkunç manzara ile karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından aşağıya koşarak eşine ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğrağ, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 6 ve 11 yaşında iki kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Oğrağ'ın cenazesinin Kepez Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.