Balkondan girdi genç kadını katletti

Trabzon'da yaşayan Sinem Topaloğlu (27) kendisine şiddet uygulayan ve geçimsizlik yaşadığı 2 yıllık eşi Ali Eren Somun'u (30) terk edip boşanma davası açtı. Boşanmak istemeyen Somun, tehditlere başlayınca, genç kadın hakkında koruma kararı verildi. Kendi ayakları üzerinde durmak için gemi kaptanlığı kursuna giden Sinem Topaloğlu, evi birinci katta olduğu için önlem olarak kamera sistemi de kurdurdu. Ancak Somun tehditlerini sürdürdüğü için Topaoğlu hakkında ikinci kez koruma, Somun hakkında da uzaklaştırma kararı alındı. Takıntılı eş Somun, önceki akşam balkondan tırmanıp camı kırarak içeri girip genç kadını beklemeye başladı. Bir arkadaşıyla yemeğe giden Sinem Topaoğlu, eve girdiğinde karşısında Ali Somun'u buldu.

BEKÇİYİ DE VURDU

İkili arasında tartışma çıkarken, koruma tedbirleri kapsamında mahallede devriye gezen bekçi Emrah Erata, sesleri duyunca kapıyı çaldı. Kapıyı açan Ali Eren Somun, bekçi Erata'yı bacağından vurdu. Sinem Topaloğlu da kargaşadan yararlanıp kaçmak istedi. Ancak Somun, yerde yaralı yatan bekçi Erata'nın engelleme girişimlerine rağmen eski eşini de sırtından vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sinem Topaloğlu'nun öldüğünü belirledi. Yaralı bekçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Topaloğlu'nun, 10 gün sonra bir gemide kaptan olarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Talihsiz kadın memleketi Giresun'da toprağa verildi.