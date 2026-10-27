Ballon d’Or 2026 kim kazandı? İşte, Ballon d’Or 2026’da Altın Top’un sahibi olan isim!

2026 Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. Dünya futbolunun en iyilerinin belirlendiği gecede aday listesi gündem oldu. Londra'da düzenlenen törende erkekler ve kadınlar kategorilerinin sonuçları açıklanırken futbolseverler, Altın Top yarışının kazananlarını ve diğer ödüllerin sahiplerini araştırmaya başladı.
2026 Ballon d'Or ödülünün erkekler kategorisindeki kazananı Harry Kane oldu. Bayern Münih formasıyla etkili bir sezon geçiren İngiliz yıldız, kulübü ve milli takımı adına toplam 65 maçta 73 gol kaydetti. Kane, bu performansıyla kariyerinin ilk Altın Top ödülüne uzandı.
Erkekler kategorisinde ilk üç sırada Harry Kane, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal yer aldı. İlk beşi ise Rodri ve Lionel Messi tamamladı.
1. Harry Kane
2. Kylian Mbappe
3. Lamine Yamal
4. Rodri
5. Lionel Messi
Kadınlar kategorisinde Altın Top ödülünü İspanyol yıldız Alexia Putellas kazandı. Barcelona ile başarılı bir sezon geçiren Putellas, kariyerinde üçüncü kez bu ödüle layık görüldü. Daha önce 2021 ve 2022 yıllarında da Ballon d'Or Féminin ödülünü kazanan futbolcu, bu sonuçla ödülü üç kez kazanan isimler arasına girdi.
70. Ballon d'Or töreninde yılın en iyi futbolcularının yanı sıra genç yetenekler, kaleciler ve teknik direktörler de ödüllendirildi.
Öne çıkan sonuçlar şöyle sıralandı:
Erkeklerde Yılın Genç Yeteneği: Lamine Yamal
Kadınlarda Yılın Genç Yeteneği: Vicky López
Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü: Luis de la Fuente
Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü: Pere Romeu
Erkeklerde Yılın Kalecisi: Unai Simón
Kadınlarda Yılın Kalecisi: Cata Coll
Erkeklerde Yılın Golcüsü: Harry Kane
Kadınlarda Yılın Golcüsü: Charlyn Corral
Yılın Erkek Takımı: Paris Saint-Germain (PSG)
Yılın Kadın Takımı: Barcelona
Erkekler Yılın Forveti : Harry Kane
Kadınlar Yılın Forveti : Charlyn Corral
Sócrates Ödülü: Bukayo Saka
Harry Kane'in kazandığı 2026 Ballon d'Or, İngiliz futbolu açısından da önemli bir dönüm noktası oldu. Yıldız golcü, 25 yıllık aranın ardından bu ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak kayıtlara geçti. Kane'den önce Altın Top'u kazanan son İngiliz isim, 2001 yılında ödüle uzanan Michael Owen olmuştu.
2026 töreni, ödülün 70. yılı dolayısıyla ilk kez Paris dışında, Londra'daki London Palladium'da düzenlendi. Böylece futbol dünyasının merakla beklediği gecede hem erkekler hem de kadınlar kategorisinin kazananları belli oldu.