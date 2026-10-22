Ballon d’Or 2026 ne zaman verilecek, adayları kimler? Ballon d’Or için geri sayım!

Ballon d'Or 2026 ödülüne ilişkin tarih ve aday listesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yılın en iyi futbolcusunun belirleneceği Altın Top organizasyonunda hangi yıldızların yarışacağı merak ediliyor. Futbolcuların sezon boyunca gösterdiği performans ve elde ettiği başarılar ödül değerlendirmesinde öne çıkıyor. Ballon d'Or 2026 töreninin ne zaman yapılacağı ve adayların kimler olacağı araştırılıyor.