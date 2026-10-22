Ballon d’Or 2026 ne zaman verilecek, adayları kimler? Ballon d’Or için geri sayım!

2026 Ballon d'Or ödül töreninin 26 Ekim Pazartesi günü, İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Theatre'da yapılması planlanıyor.
Gecede erkekler ve kadınlar Ballon d'Or ödüllerinin yanı sıra Kopa, Yashin ve Gerd Müller kupaları da sahiplerini bulacak. Ayrıca yılın teknik direktörü ve kulübü gibi farklı kategorilerde de ödüller verilecek.
2026 Ballon d'Or erkekler ödülü için toplam 30 futbolcu aday listesine alındı. Adaylar arasında Ousmane Dembélé, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Harry Kane ve Lamine Yamal gibi isimler yer alıyor. Lionel Messi de Altın Top ödülü için açıklanan adaylar arasında bulunuyor.
2026 Ballon d'Or adayları şu şekilde:
Jude Bellingham
Kylian Mbappe
Vinicius Junior
Marc Cucurella
Ousmane Dembélé
Achraf Hakimi
Khvicha Kvaratskhelia
Vitinha
Marquinhos
Nuno Mendes
Joao Neves
Willian Pacho
Fabian Ruiz
Erling Haaland
Rodri
Gabriel Magalhaes
Declan Rice
William Saliba
Luis Diaz
Harry Kane
Michael Olise
Dayot Upamecano
Pau Cubarsi
Lamine Yamal
Ferran Torres
Lautaro Martinez
Bruno Fernandes
Lionel Messi
Sadio Mane
Julian Quinones