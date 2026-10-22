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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:07

Ballon d'Or 2026 ne zaman verilecek, adayları kimler? Ballon d'Or için geri sayım!

Futbolun en önemli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or 2026 için hazırlıklar merak konusu oldu. Yılın en iyi futbolcusunun seçileceği törenin tarihi ve aday listesinde yer alacak isimler araştırılıyor. Futbolcuların sezon boyunca ortaya koyduğu performanslar ve kazandıkları kupalar, ödül yarışında belirleyici unsurlar arasında bulunuyor. Altın Top ödülünün ne zaman verileceği ve adayların açıklanıp açıklanmadığı futbolseverler tarafından takip ediliyor.

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Ballon d’Or 2026 ne zaman verilecek, adayları kimler? Ballon d’Or için geri sayım!
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Ballon d'Or 2026 ödülüne ilişkin tarih ve aday listesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yılın en iyi futbolcusunun belirleneceği Altın Top organizasyonunda hangi yıldızların yarışacağı merak ediliyor. Futbolcuların sezon boyunca gösterdiği performans ve elde ettiği başarılar ödül değerlendirmesinde öne çıkıyor. Ballon d'Or 2026 töreninin ne zaman yapılacağı ve adayların kimler olacağı araştırılıyor.

2026 BALLON D'OR TÖRENİ NE ZAMAN?

2026 Ballon d'Or ödül töreninin 26 Ekim Pazartesi günü, İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Theatre'da yapılması planlanıyor.

Gecede erkekler ve kadınlar Ballon d'Or ödüllerinin yanı sıra Kopa, Yashin ve Gerd Müller kupaları da sahiplerini bulacak. Ayrıca yılın teknik direktörü ve kulübü gibi farklı kategorilerde de ödüller verilecek.

BALLON D'OR 2026 ADAY LİSTESİ

2026 Ballon d'Or erkekler ödülü için toplam 30 futbolcu aday listesine alındı. Adaylar arasında Ousmane Dembélé, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Harry Kane ve Lamine Yamal gibi isimler yer alıyor. Lionel Messi de Altın Top ödülü için açıklanan adaylar arasında bulunuyor.

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2026 Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Jude Bellingham
Kylian Mbappe
Vinicius Junior
Marc Cucurella
Ousmane Dembélé
Achraf Hakimi
Khvicha Kvaratskhelia
Vitinha
Marquinhos
Nuno Mendes
Joao Neves
Willian Pacho
Fabian Ruiz
Erling Haaland
Rodri
Gabriel Magalhaes
Declan Rice
William Saliba
Luis Diaz
Harry Kane
Michael Olise
Dayot Upamecano
Pau Cubarsi
Lamine Yamal
Ferran Torres
Lautaro Martinez
Bruno Fernandes
Lionel Messi
Sadio Mane
Julian Quinones

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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