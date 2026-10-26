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Giriş Tarihi: 26.10.2026 11:21 Son Güncelleme: 26.10.2026 11:22

Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Altın Top sahibini buluyor!

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or için geri sayım sona eriyor. Bu yıl 70'incisi düzenlenecek törende futbolun yıldızları Londra'da buluşurken gözler, Altın Top ödülünü kazanacak isimlere çevrildi. Peki, Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta? İşte, aday olan o isimler...

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Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Altın Top sahibini buluyor!
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Sezon boyunca attıkları goller, sergiledikleri başarılı oyun ve kazandıkları kupalarla adından söz ettiren yıldız futbolcular, şimdi Altın Top ödülü için yarışıyor. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın en iyilerinin seçileceği gecede farklı ödüller de sahiplerini bulacak. Futbolseverler ise merakla beklenen törenin başlama saatini ve yayın bilgilerini takip ediyor.

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Bu yıl 70'incisi gerçekleştirilecek organizasyonda erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın en iyi futbolcuları açıklanacak. Dünyaca ünlü yıldızların katılacağı gecede, sezon boyunca gösterdikleri başarılarla aday listesine giren isimler arasından kazananlar belirlenecek.

2026 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Altın Top ödülleri, bu yıl ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenleniyor. Futbolun yıldızlarını buluşturacak geceye London Palladium Tiyatrosu ev sahipliği yapacak. Törenin sunuculuğunu ise eski futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.

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2025 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANMIŞTI?

2025 yılında erkeklerde Ballon d'Or ödülünün sahibi Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele olmuştu. Kadınlar kategorisinde ise Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Aitana Bonmati, üst üste üçüncü kez Altın Top ödülünü kazanarak önemli bir başarı elde etmişti.

BALLON D'OR 2026 ADAYLARI KİMLER?

2026 Ballon d'Or için erkek futbolcular kategorisinde 30 isim aday gösterildi. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane ve Ousmane Dembele, Altın Top için yarışacak yıldızlar arasında bulunuyor.

Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü için açıklanan adaylar şöyle:

Jude Bellingham

Pau Cubarsi

Marc Cucurella

Ousmane Dembele

Luis Diaz

Bruno Fernandes

Gabriel Magalhaes

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mane

Marquinhos

Lautaro Martinez

Kylian Mbappe

Nuno Mendes

Lionel Messi

Joao Neves

Michael Olise

Willian Pacho

Julian Quinones

Declan Rice

Rodri

Fabian Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinicius Junior

Vitinha

Erkekler kategorisindeki adayların yanı sıra kadın futbolcularda da 30 kişilik liste açıklandı. Kadınlar Altın Top ödülü için Alexia Putellas, Aitana Bonmati'nin yer almadığı aday listesinde Ewa Pajor, Alessia Russo, Caroline Graham Hansen ve Mariona Caldentey gibi isimler yarışacak.

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Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Altın Top sahibini buluyor!
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