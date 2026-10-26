Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Altın Top sahibini buluyor!

Sezon boyunca attıkları goller, sergiledikleri başarılı oyun ve kazandıkları kupalarla adından söz ettiren yıldız futbolcular, şimdi Altın Top ödülü için yarışıyor. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın en iyilerinin seçileceği gecede farklı ödüller de sahiplerini bulacak. Futbolseverler ise merakla beklenen törenin başlama saatini ve yayın bilgilerini takip ediyor.