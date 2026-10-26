Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Altın Top sahibini buluyor!

Sezon boyunca attıkları goller, sergiledikleri başarılı oyun ve kazandıkları kupalarla adından söz ettiren yıldız futbolcular, şimdi Altın Top ödülü için yarışıyor. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın en iyilerinin seçileceği gecede farklı ödüller de sahiplerini bulacak. Futbolseverler ise merakla beklenen törenin başlama saatini ve yayın bilgilerini takip ediyor.
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or, 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Bu yıl 70'incisi gerçekleştirilecek organizasyonda erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın en iyi futbolcuları açıklanacak. Dünyaca ünlü yıldızların katılacağı gecede, sezon boyunca gösterdikleri başarılarla aday listesine giren isimler arasından kazananlar belirlenecek.
Altın Top ödülleri, bu yıl ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenleniyor. Futbolun yıldızlarını buluşturacak geceye London Palladium Tiyatrosu ev sahipliği yapacak. Törenin sunuculuğunu ise eski futbolcu Thierry Henry ile spor sunucusu Kate Scott üstlenecek.
2025 yılında erkeklerde Ballon d'Or ödülünün sahibi Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele olmuştu. Kadınlar kategorisinde ise Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Aitana Bonmati, üst üste üçüncü kez Altın Top ödülünü kazanarak önemli bir başarı elde etmişti.
2026 Ballon d'Or için erkek futbolcular kategorisinde 30 isim aday gösterildi. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane ve Ousmane Dembele, Altın Top için yarışacak yıldızlar arasında bulunuyor.
Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü için açıklanan adaylar şöyle:
Jude Bellingham
Pau Cubarsi
Marc Cucurella
Ousmane Dembele
Luis Diaz
Bruno Fernandes
Gabriel Magalhaes
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Lamine Yamal
Sadio Mane
Marquinhos
Lautaro Martinez
Kylian Mbappe
Nuno Mendes
Lionel Messi
Joao Neves
Michael Olise
Willian Pacho
Julian Quinones
Declan Rice
Rodri
Fabian Ruiz
William Saliba
Ferran Torres
Dayot Upamecano
Vinicius Junior
Vitinha
Erkekler kategorisindeki adayların yanı sıra kadın futbolcularda da 30 kişilik liste açıklandı. Kadınlar Altın Top ödülü için Alexia Putellas, Aitana Bonmati'nin yer almadığı aday listesinde Ewa Pajor, Alessia Russo, Caroline Graham Hansen ve Mariona Caldentey gibi isimler yarışacak.