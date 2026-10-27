Ballon d’Or ödülünü kim kazandı? 2026 Altın Top sahibi belli oluyor

BALLON D'OR KİM KAZANDI?

2026 Ballon d'Or ödül töreninde farklı kategorilerde kazanan isimler açıklanmaya başladı.

Erkeklerde Yılın Genç Yeteneği: Lamine Yamal

Kadınlarda Yılın Genç Yeteneği: Vicky López

Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü: Luis de la Fuente

Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü: Pere Romeu

2026 Ballon d'Or töreninde sıralamanın açıklanması sürüyor. Gecenin en çok merak edilen sonucu olan yılın futbolcusu ödülünün sahibi açıklandığında kazananın adı ve sıralamadaki yeri haberimize eklenecek. Törende açıklanan diğer ödüller ve gelişmeler de güncel bilgiler doğrultusunda aktarılacaktır.