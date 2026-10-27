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Giriş Tarihi: 27.10.2026 00:27 Son Güncelleme: 27.10.2026 00:41

Ballon d’Or ödülünü kim kazandı? 2026 Altın Top sahibi belli oluyor

2026 Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreninde heyecan doruğa çıktı. Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülleri arasında gösterilen organizasyonda yılın en iyi futbolcusunun kim seçileceği merak konusu oldu. Futbolseverler, yıldız isimlerin yarıştığı törende Ballon d'Or ödülünü kimin kazandığını araştırıyor. Peki, 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim oldu?

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Ballon d’Or ödülünü kim kazandı? 2026 Altın Top sahibi belli oluyor
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Futbol dünyasının prestijli organizasyonlarından 2026 Ballon d'Or ödül töreninde heyecan yaşanıyor. Sezon boyunca gösterdikleri performanslarla dikkat çeken yıldız futbolcuların yarıştığı gecede gözler Altın Top ödülüne çevrildi. Futbolseverler, yılın futbolcusu seçilecek ismi ve törende açıklanan sonuçları yakından takip ediyor.

Ballon d’Or ödülünü kim kazandı? 2026 Altın Top sahibi belli oluyor

BALLON D'OR KİM KAZANDI?

2026 Ballon d'Or ödül töreninde farklı kategorilerde kazanan isimler açıklanmaya başladı.

  • Erkeklerde Yılın Genç Yeteneği: Lamine Yamal

  • Kadınlarda Yılın Genç Yeteneği: Vicky López

  • Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü: Luis de la Fuente

  • Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü: Pere Romeu

2026 Ballon d'Or töreninde sıralamanın açıklanması sürüyor. Gecenin en çok merak edilen sonucu olan yılın futbolcusu ödülünün sahibi açıklandığında kazananın adı ve sıralamadaki yeri haberimize eklenecek. Törende açıklanan diğer ödüller ve gelişmeler de güncel bilgiler doğrultusunda aktarılacaktır.

Ballon d’Or ödülünü kim kazandı? 2026 Altın Top sahibi belli oluyor

EN YETENEKLİ GENÇ OYUNCU KİM OLDU?

Barcelona'nın genç süperstarı Yamal en yetenekli genç oyuncu seçildi.

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Ballon d’Or ödülünü kim kazandı? 2026 Altın Top sahibi belli oluyor

2026 BALLON D'OR SIRALAMASI

Törende şu ana kadar açıklanan sıralamaya göre futbolcuların dereceleri şöyle:

  • 11. Jude Bellingham

  • 12. Pau Cubarsí

  • 13. Achraf Hakimi

  • 14. Vitinha

  • 15. Declan Rice

  • 16. Ferran Torres

  • 17. Vinícius Jr.

  • 18. Marc Cucurella

  • 19. João Neves

  • 20. Pacho

  • 21. Gabriel

  • 22. Lautaro Martínez

  • 23. Nuno Mendes

  • 24. Luis Díaz

  • 25. Marquinhos

  • 26. Dayot Upamecano

  • 27. Bruno Fernandes

  • 28. Julián Quiñones

  • 29. William Saliba

  • 29. Sadio Mané

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Ballon d’Or ödülünü kim kazandı? 2026 Altın Top sahibi belli oluyor
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