Ballon d’Or ödülünü kim kazandı? 2026 Altın Top sahibi belli oluyor

Futbol dünyasının prestijli organizasyonlarından 2026 Ballon d'Or ödül töreninde heyecan yaşanıyor. Sezon boyunca gösterdikleri performanslarla dikkat çeken yıldız futbolcuların yarıştığı gecede gözler Altın Top ödülüne çevrildi. Futbolseverler, yılın futbolcusu seçilecek ismi ve törende açıklanan sonuçları yakından takip ediyor.
2026 Ballon d'Or ödül töreninde farklı kategorilerde kazanan isimler açıklanmaya başladı.
Erkeklerde Yılın Genç Yeteneği: Lamine Yamal
Kadınlarda Yılın Genç Yeteneği: Vicky López
Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü: Luis de la Fuente
Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü: Pere Romeu
2026 Ballon d'Or töreninde sıralamanın açıklanması sürüyor. Gecenin en çok merak edilen sonucu olan yılın futbolcusu ödülünün sahibi açıklandığında kazananın adı ve sıralamadaki yeri haberimize eklenecek. Törende açıklanan diğer ödüller ve gelişmeler de güncel bilgiler doğrultusunda aktarılacaktır.
Törende şu ana kadar açıklanan sıralamaya göre futbolcuların dereceleri şöyle:
11. Jude Bellingham
12. Pau Cubarsí
13. Achraf Hakimi
14. Vitinha
15. Declan Rice
16. Ferran Torres
17. Vinícius Jr.
18. Marc Cucurella
19. João Neves
20. Pacho
21. Gabriel
22. Lautaro Martínez
23. Nuno Mendes
24. Luis Díaz
25. Marquinhos
26. Dayot Upamecano
27. Bruno Fernandes
28. Julián Quiñones
29. William Saliba
29. Sadio Mané