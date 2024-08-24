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Giriş Tarihi: 24.8.2024 15:38 Son Güncelleme: 24.8.2024 15:47

Bandırma'da bir kadın evinde ölü olarak bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sunullah mahallesinde ikametinde aile bireyleri tarafından Fatma Çelik (41) evinde ölü olarak bulundu.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da bir kadın evinde ölü olarak bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi 20031 sokakta sabah erken saatlerinde Fatma Çelik (41) aile bireyleri tarafından odasında ölü olarak bulundu. İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında ikamet ettiği evin çocuk odasında tekli koltukta sırt üstü yatar bir vaziyette Fatma Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın yaptığı incelemeler sonrasında Fatma Çelik'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Bandırma'da bir kadın evinde ölü olarak bulundu
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