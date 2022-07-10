Haberler Yaşam Haberleri Bankalar yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 14:03 Son Güncelleme: 10.7.2022 14:04

Bankalar yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Bankalar yarın açık mı sorusu, bayramın ikinci gününde en çok yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Bankada işi olan pek çok kişi 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuyla araştırma yapıyor. Peki, bankalar yarın açık mı, bayramın son günü çalışıyor mu, ne zaman açılacak? İşte bankaların bayramda çalışma durumu!

Bankalar yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı’nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Bankalar yarın açık mı, çalışacak mı gibi sorulara yönelik araştırmalar hız kazandı. EFT, havale, para çekme, hesap açma ve benzeri işlemler için banka şubelerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar; 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuyla araştırma yapıyor. Bankaların konuya ilişkin yaptığı açıklamalarla birlikte "bankalar yarın açık mı?" sorusu yanıt buldu. İşte bankaların Kurban Bayramı tatilinde çalışma durumu!

BAYRAMDA EFT YAPILIR MI, RESMİ TATİLDE EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Kurban Bayramı resmi tatili 2022 yılında 9,5 gün olduğu için, EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır. Resmi tatilde yapılan EFT ve havale ise tatilin ardından mesai başlangıcında hesaba geçer.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 yılı Kurban Bayramı tatili, 8 Temmuz arefe günü yarım gün ile birleşerek toplamda 9,5 gün oldu.

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı günleri boyuncu bankalar kapalı olacak. Resmi tatil olarak gerçekleşecek bayram tatili boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

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Bankalar yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?
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