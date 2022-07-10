Bankalar yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı’nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Bankalar yarın açık mı, çalışacak mı gibi sorulara yönelik araştırmalar hız kazandı. EFT, havale, para çekme, hesap açma ve benzeri işlemler için banka şubelerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar; 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuyla araştırma yapıyor. Bankaların konuya ilişkin yaptığı açıklamalarla birlikte "bankalar yarın açık mı?" sorusu yanıt buldu. İşte bankaların Kurban Bayramı tatilinde çalışma durumu!
BAYRAMDA EFT YAPILIR MI, RESMİ TATİLDE EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?
Kurban Bayramı resmi tatili 2022 yılında 9,5 gün olduğu için, EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır. Resmi tatilde yapılan EFT ve havale ise tatilin ardından mesai başlangıcında hesaba geçer.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2022 yılı Kurban Bayramı tatili, 8 Temmuz arefe günü yarım gün ile birleşerek toplamda 9,5 gün oldu.
BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Kurban Bayramı günleri boyuncu bankalar kapalı olacak. Resmi tatil olarak gerçekleşecek bayram tatili boyunca bankalar hizmet vermeyecek.