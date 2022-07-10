Bankalar yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı’nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Bankalar yarın açık mı, çalışacak mı gibi sorulara yönelik araştırmalar hız kazandı. EFT, havale, para çekme, hesap açma ve benzeri işlemler için banka şubelerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar; 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuyla araştırma yapıyor. Bankaların konuya ilişkin yaptığı açıklamalarla birlikte "bankalar yarın açık mı?" sorusu yanıt buldu. İşte bankaların Kurban Bayramı tatilinde çalışma durumu!