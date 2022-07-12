Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, EFT ve havale yapılır mı?

''Bankalar yarın açık mı?'' sorusu, Kurban Bayramı'nın son gününe girilmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. 4 gün süren Kurban Bayramı, bugün itibarıyla son buluyor. Bayram tatili boyunca hizmet vermeyen bankaların akıbeti ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Banka şubelerinde işlem yaptıracak olanlar, ''Bankalar ne zaman açılacak?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz 2022 bankalar çalışıyor mu? İşte tüm detaylar!
BANKALAR YARIN AÇIK MI, KAPALI MI?
Kurban Bayramı, 9 Temmuz'da başladı ve 12 Temmuz'da sona erecek. Bayramda bankaların kapalı olması nedeniyle işlemler bayram sonrası yapılacak. Ancak bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bankaların 13-14 Temmuz'da çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. İşte bankaların açılış tarihi ile ilgili bilgiler;
13 TEMMUZ 2022 BAYRAM SONRASI BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Bayramda bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. 8 Temmuz günü öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı tatili, 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Bankalar, bayram sonrası 13 Temmuz Çarşamba ve 13 Temmuz Perşembe günleri açık olacak.
Ancak 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle bankalar, cuma günü kapalı olacak.