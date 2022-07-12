Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, EFT ve havale yapılır mı?

''Bankalar yarın açık mı?'' sorusu, Kurban Bayramı'nın son gününe girilmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. 4 gün süren Kurban Bayramı, bugün itibarıyla son buluyor. Bayram tatili boyunca hizmet vermeyen bankaların akıbeti ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Banka şubelerinde işlem yaptıracak olanlar, ''Bankalar ne zaman açılacak?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, bankalar yarın açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz 2022 bankalar çalışıyor mu? İşte tüm detaylar!