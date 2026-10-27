Banyo derzleri ne yapsanız siyah kalıyorsa sebebi bu olabilir: Temizlik sırasında gözden kaçan o detay

Sürekli Kararmanın Arkasındaki Gizli Düşman: Banyo Nem Döngüsü

Banyo derzlerinde bir türlü geçmeyen siyah lekelerin birincil sebebi yüzeydeki toz veya kir değil, derzin yapısına işleyen gizli küf ve nem birikimidir.

Gözenekli Yapı: Derz dolguları süngerimsi ve gözenekli bir malzeme olduğu için banyodaki yüksek nemi ve su buharını adeta bir sünger gibi emer.

Görünmeyen Nem: Havalandırılmayan veya duş sonrası nemi hapsedilen banyolarda derzin derinliklerine işleyen su, gözle görülmeyen küf sporlarının üremesi için ideal bir ortam oluşturur.