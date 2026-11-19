Banyo dekorasyonunda sade ve minimal çizgiler öne çıkarken, zeminde en çok göze batan ürünlerden biri paspas oluyor. Kumaş paspaslar nemi tuttuğu için çabuk kirleniyor, koku yapıyor ve sık sık yıkanmayı gerektiriyor. Son dönemde "taş paspas" ya da "diatomit paspas" adıyla satılan ürünler bu soruna çözüm olarak tanıtılıyor. Yükselişte olan bu modelin avantajları kadar dikkat edilmesi gereken noktaları da var.