Banyo dekorasyonunda sade ve minimal çizgiler öne çıkarken, zeminde en çok göze batan ürünlerden biri paspas oluyor. Kumaş paspaslar nemi tuttuğu için çabuk kirleniyor, koku yapıyor ve sık sık yıkanmayı gerektiriyor. Son dönemde "taş paspas" ya da "diatomit paspas" adıyla satılan ürünler bu soruna çözüm olarak tanıtılıyor. Yükselişte olan bu modelin avantajları kadar dikkat edilmesi gereken noktaları da var.
Taş paspas genellikle diatomit adı verilen, milyonlarca yıl önce yaşamış deniz canlılarının fosillerinden oluşan doğal bir kayaçtan üretiliyor. Bu malzeme gözenekli bir yapıya sahip olduğu için suyu hızla içine çekebiliyor. Dışarıdan sade bir plaka gibi görünse de asıl işi yüzeydeki mikroskobik boşluklar yapıyor. Bu yüzden ürün kumaş paspas gibi suyu içinde bekletmiyor, kısa sürede emip havaya bırakıyor.
Islak ayak paspasa bastığında su, gözenekler sayesinde yüzeyden hızla çekiliyor ve paspasın üstü kısa sürede kuru hissettiriyor. Burada önemli bir nokta var: Ürün suyu emiyor ama tamamen yok etmiyor. Paspasın içine çekilen nem, birkaç saat içinde havayla buharlaşıyor. Bu süre ürünün kalınlığına, banyonun havalandırmasına ve kullanım sıklığına göre değişiyor.
Taş paspaslar düz, ince ve genelde gri, bej, beyaz ya da siyah tonlarında üretiliyor. Bu yüzden minimal, modern ve doğal taş görünümlü banyolarda dikkat çekmiyor, aksine zeminle bütünleşiyor. Renkli ve desenli kumaş paspasların yarattığı dağınık görüntüyü azaltması da tercih sebeplerinden biri. Küçük banyolarda daha ferah bir görünüm elde etmek isteyenler için avantajlı olabiliyor.
Kumaş paspasların en büyük sorunu nemli kalıp zamanla küf ve koku oluşturması. Taş paspas ise çabuk kuruduğu için bu riski azaltıyor. Temizliği de kolay: Yüzeydeki lekeler ve kireç izleri için ince zımpara kullanılıyor, ardından su ile durulayıp kurumaya bırakılıyor. Bu işlem genellikle kullanım sıklığına bağlı olarak belirli aralıklarla yapılıyor. Bazı kullanıcılar paspası arada güneşte kurutmayı da öneriyor.
Islak zeminde kayma, banyo kazalarının en yaygın nedenlerinden biri. Taş paspas yüzeyi suyu çabuk çektiği için ayak altında ıslak, kaygan bir tabaka oluşmasını azaltabiliyor. Ancak bu, her modelin kaymaz olduğu anlamına gelmiyor. Satın alırken alt yüzeyinde kaymaz taban bulunup bulunmadığına bakmak gerekiyor. Yaşlılar ve çocuklar için ayrıca banyo zeminine uygun kaydırmaz uygulamalar da düşünülebilir.
Taş paspas her evde ve her kullanıma uygun olmayabiliyor. Sert zemine düştüğünde kırılabiliyor ve çatlayabiliyor. Piyasada diatomit adıyla satılan bazı ürünlerin içeriği farklı olabiliyor. Bu yüzden ürünün üretim içeriğinin açıkça belirtildiği ve güvenilir satıcılardan tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca yüzeyinin pürüzsüz olması nedeniyle bazı kişiler ayak altında kumaş paspasın yumuşaklığını arayabiliyor. Fiyat da kumaş paspaslara göre genellikle daha yüksek oluyor.
Malzeme: Ürün içeriğinde diatomit ya da benzer doğal gözenekli malzeme belirtilmeli.
Boyut: Duş veya küvet önüne yetecek genişlikte olmalı.
Taban: Kaymaz taban ya da silikon ayaklar bulunmalı.
Kalınlık: Çok ince ürünler daha kolay kırılabilir.
Renk: Banyo zemin rengiyle uyumlu, leke çok belli etmeyen tonlar tercih edilebilir.
Temizlik: Yüzeyin zımparayla yenilenebilir olması kullanım ömrünü uzatır.