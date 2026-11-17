Görsel açıdan da önemli bir avantaj bulunuyor. Çok sayıda fayans çizgisiyle bölünmeyen duvarlar, özellikle küçük banyolarda daha kesintisiz bir görünüm oluşturuyor. Böylece alan daha geniş ve düzenli algılanabiliyor.

Ancak derzsiz yüzeylerin tamamen bakımsız olduğu düşünülmemeli. Uygun su yalıtımı, doğru malzeme seçimi ve profesyonel işçilik bu sistemlerin uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıyor.