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Giriş Tarihi: 23.4.2024 15:43

Banyodaki kötü kokuları anında gideriyor! Tek ihtiyacınız bu 2 malzeme

Banyoların temizliği hem görünüş hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Ancak uzun uğraşlarla temizlediğiniz banyodan kısa sürede yayılmaya başlayan kötü kokular, tüm temizliğin etkisini alıp götürebilir.

Banyodaki kötü kokuları anında gideriyor! Tek ihtiyacınız bu 2 malzeme

Kötü kokuların giderilmesi söz konusu olduğunda çamaşır suyu ilk akla gelen çözüm olabilir. Ancak bu kısa süreli bir etki gösterir ve kötü kokular kısa sürede geri döner.

Neyse ki bir temizlik uzmanı, tuvaletinizin uzun süre tazeliğini korumasını sağlayacak kusursuz yöntemini açıkladı.

Limonlar, temizlik dünyasında narenciye kokusu ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle sık sık kullanılmaktadır.

Lynsey Crombie, limonun kireç ve inatçı su lekeleri için mükemmel bir çözüm olduğunu desteklemektedir. Sadece su birikintilerini gidermekle kalmaz, aynı zamanda banyonuzda hoş bir koku bırakırlar.

Ancak, kalıcı kokularla mücadele etmek söz konusu olduğunda karbonat ihtiyacınız olan asıl malzemedir.

Temizlik uzmanı Nancy Emery, "Karbonat aynı zamanda doğal koku giderme özelliklerine de sahiptir, bu nedenle sadece güzel kokmakla kalmaz, aynı zamanda kötü kokuları emebilir ve absorbe edebilir" dedi.

"Bunu klozetinizde kullanmak, kötü kokuları etkisiz hale getirmek için harikadır."

Emery, banyonuzun taze kokmasını sağlamak için "ev yapımı difüzör" olarak karbonat içeren başka bir yöntemi de öneriyor. Ancak, "Karbonatı haftada bir kez değiştirmeyi unutmayın" diye ekliyor.

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Banyodaki kötü kokuları anında gideriyor! Tek ihtiyacınız bu 2 malzeme
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