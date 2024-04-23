Banyodaki kötü kokuları anında gideriyor! Tek ihtiyacınız bu 2 malzeme

Kötü kokuların giderilmesi söz konusu olduğunda çamaşır suyu ilk akla gelen çözüm olabilir. Ancak bu kısa süreli bir etki gösterir ve kötü kokular kısa sürede geri döner.
Neyse ki bir temizlik uzmanı, tuvaletinizin uzun süre tazeliğini korumasını sağlayacak kusursuz yöntemini açıkladı.
Lynsey Crombie, limonun kireç ve inatçı su lekeleri için mükemmel bir çözüm olduğunu desteklemektedir. Sadece su birikintilerini gidermekle kalmaz, aynı zamanda banyonuzda hoş bir koku bırakırlar.
Ancak, kalıcı kokularla mücadele etmek söz konusu olduğunda karbonat ihtiyacınız olan asıl malzemedir.
Temizlik uzmanı Nancy Emery, "Karbonat aynı zamanda doğal koku giderme özelliklerine de sahiptir, bu nedenle sadece güzel kokmakla kalmaz, aynı zamanda kötü kokuları emebilir ve absorbe edebilir" dedi.