Banyodaki küçük deliği fark edince şoka girdiler! Eve çağrılan tesisatçının iğrenç tuzağı kan dondurdu

Tavanın içini kontrol eden aile, görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş cep telefonu buldukları iddiasıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aynı gün tesisatçı A.K. ile görüştü. Önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyodaki asma tavana delik açtığını, cep telefonunu da kamerası banyo içerisini gösterecek ve görüntü kaydı yapacak şekilde buraya koyduğunu anlattı.