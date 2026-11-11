Banyodaki siyah, beyaz ve pembe lekelerin nedeni farklıymış! Temizlik uzmanı tek tek anlattı

Siyah lekeler basit bir kir değil!

Temizlik uzmanlarının ilk uyarısı şu: Lavabo kenarlarındaki silikonlarda veya fayans aralarında beliren o can sıkıcı siyah noktalar aslında köklü birer küftür. Bu mikroorganizmalar derinlere tutunduğu için sadece yüzeyi silmek ne yazık ki hiçbir işe yaramıyor.