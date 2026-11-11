Banyodaki siyah, beyaz ve pembe lekelerin nedeni farklıymış! Temizlik uzmanı tek tek anlattı

Temizlik uzmanlarının ilk uyarısı şu: Lavabo kenarlarındaki silikonlarda veya fayans aralarında beliren o can sıkıcı siyah noktalar aslında köklü birer küftür. Bu mikroorganizmalar derinlere tutunduğu için sadece yüzeyi silmek ne yazık ki hiçbir işe yaramıyor.
Bu köklü siyah izlerden kurtulmak için klor içeren çamaşır suyu veya küf giderici bir köpük kullanmalısınız. Temizleyiciyi o bölgeye sıkıp bir süre bekletin ve ardından doğrudan suyla durulayarak sorunu kökünden çözün.
Muslukların diplerinde veya banyo aynalarında gördüğümüz sert ve kabuksu yapılar aslında bildiğimiz kireçtir. Musluk suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyum zamanla birikerek bu sert beyaz tortuyu oluşturur.
Kireç lekelerini çözmenin en pratik yolu alkali yapıyı kıran limon tuzu veya asitli temizleyiciler kullanmaktır. Asitli karışımı uyguladığınızda o taş gibi sert kireç kabuğu yumuşayarak yüzeyden kolayca silinecektir.
Banyoda temizlik yaparken asla yapmamanız gereken en önemli kural şudur:
Zehirlenme riskini tamamen ortadan kaldırmak için kireç ve küf temizliğini farklı günlerde yapmalısınız. Eğer aynı gün yapmak zorundaysanız, ürünleri değiştirmeden önce yüzeyi bol temiz suyla durulayıp kalıntı kalmadığından emin olun.
Şampuan şişelerinin dibinde veya duşakabin köşelerinde oluşan o yapışkan pembe tabaka aslında küf değildir. Bu tabaka, ıslak ve nemli yüzeylere kolayca tutunan ve halk arasında "kırmızı maya" denen bir türdür.
Pembe mayaların derin kökleri olmadığı için onları temizlemek diğerlerinden çok daha kolaydır.