Banyolarda duşakabin devri kapanıyor! Yeni trendi belli oldu

Evini yenilemek isteyenler artık yalnızca şık görünen değil, temizliği kolaylaştıran ve banyoda hareket alanı sağlayan çözümlere de yöneliyor. Geleneksel duşakabinlerin oluşturduğu görsel sınırları ortadan kaldıran açık duş tasarımları, modern banyoların öne çıkan dekorasyon fikirleri arasında gösteriliyor. Özellikle otel banyolarında sıkça görülen bu uygulama, ev dekorasyonunda da giderek daha fazla ilgi görüyor.

Duşakabinlerin yerini hangi sistem alıyor?

Klasik duşakabinlerin yerine öne çıkan seçeneklerin başında walk-in duş sistemleri geliyor. Bu tasarımlarda geleneksel duşakabinlerdeki gibi tamamen kapanan kapılar bulunmuyor. Genellikle sabit bir cam panelle duş alanı belirlenirken giriş bölümü açık bırakılıyor.