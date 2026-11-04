Banyolarda o fayansların devri kapandı! Yeni modeller dikkat çekiyor

Büyük ebatlı fayanslar ön plana çıkıyor

Banyo dekorasyonunda dikkat çeken değişimlerden biri, küçük parçalı fayanslar yerine büyük ebatlı modellerin tercih edilmesi. Geniş yüzeyli fayanslar, daha az derz çizgisi oluşturduğu için duvarlarda ve zeminlerde bütünlüklü bir görünüm sağlayabiliyor.

Özellikle küçük banyolarda açık renkli ve büyük ebatlı modeller, mekânın daha ferah algılanmasına yardımcı olabiliyor. Gri, krem, bej ve kırık beyaz tonları da sade bir dekorasyon oluşturmak isteyenlerin seçenekleri arasında bulunuyor.