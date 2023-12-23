Bar çıkışı kavga çıkarıp polise hakaret ve küfür eden Atilla Taş tutuklandı

Şarkı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş Köyiçi'nde eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere bağırıp çığlık atarak kavga çıkarıp rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği hakaret ve küfür ederek tehditte bulunduğu öne sürülen Taş ve eşi Meltem Taş gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet, darp ve hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.