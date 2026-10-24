Baraj Doluluk Oranı 24 Ekim 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), mega kente su sağlayan ana havzalardaki raporları her gün kamuoyu ile paylaşıyor. Ekim ayının ortasında etkili olan sağanak yağışlar su rezervlerine belirgin bir katkı sağlarken, barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekmeye devam ediyor.
İSKİ resmi web sitesi ve veri aktarım sistemlerinden edinilen son hidrolik raporlara göre, İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajın genel ortalama doluluk oranı yüzde 53 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ekim ayının ikinci haftasından itibaren kent genelinde etkili olan sağanak geçişleri, su rezervlerinin hızla toparlanmasını sağladı.
İstanbul barajlarında baraj bazında bakıldığında bölgesel yağış farkları nedeniyle oldukça yüksek bir makas gözlemleniyor. Anadolu Yakası'nda yer alan su kaynakları yağışları daha yüksek verimle toplarken, Trakya yönündeki bazı barajlarda su seviyeleri hala kritik dip noktalarda seyrediyor.
En Yüksek Doluluk: Anadolu Yakası'nın önemli su kaynaklarından Darlık Barajı, yüzde 88,88 – %89,04 bandı ile kentin en dolu barajı konumunda. Darlık'ı hemen ardından yüzde 77,47 ile Ömerli Barajı ve yüzde 75,42 ile Alibey Barajı takip ediyor.
En Düşük Doluluk: Kuraklıktan en çok etkilenen ve henüz beklenen seviyeye ulaşamayan Pabuçdere Barajı yüzde 3,33 ile listenin son sırasında yer alırken, Kazandere Barajı ise yüzde 6,26 seviyesinde kaldı.
İSKİ verilerine göre kente su sağlayan 10 ana barajın anlık doluluk oranları şu şekildedir:
Darlık Barajı %88,88
Ömerli Barajı %77,47
Alibey Barajı %75,42
Elmalı Barajı %74,48
Istrancalar Barajı %54,66
Terkos Barajı %36,82
Sazlıdere Barajı %32,36
Büyükçekmece Barajı %30,68
Kazandere Barajı %6,26
Pabuçdere Barajı %3,33