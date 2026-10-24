Baraj Doluluk Oranı 24 Ekim 2026: İSKİ ile İstanbul’da barajlar yüzde kaç dolu?

EN DOLU VE EN BOŞ BARAJLAR HANGİLERİ?

İstanbul barajlarında baraj bazında bakıldığında bölgesel yağış farkları nedeniyle oldukça yüksek bir makas gözlemleniyor. Anadolu Yakası'nda yer alan su kaynakları yağışları daha yüksek verimle toplarken, Trakya yönündeki bazı barajlarda su seviyeleri hala kritik dip noktalarda seyrediyor.

En Yüksek Doluluk: Anadolu Yakası'nın önemli su kaynaklarından Darlık Barajı, yüzde 88,88 – %89,04 bandı ile kentin en dolu barajı konumunda. Darlık'ı hemen ardından yüzde 77,47 ile Ömerli Barajı ve yüzde 75,42 ile Alibey Barajı takip ediyor.