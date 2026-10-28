Baraj Doluluk Oranı 28 Ekim 2026: İSKİ ile yağışların ardından İstanbul’da barajlar yüzde kaç doldu?

Buna karşın, Avrupa Yakası'na hizmet eden Büyükçekmece ve Terkos gibi ana içme suyu kaynaklarında oranlar henüz istenen seviyelere ulaşabilmiş değil. Uzmanlar, mevsimsel rüzgarların ve yağış kütlelerinin Karadeniz üzerinden daha çok Doğu Trakya ve Şile hattına bırakılmasının bu dengesizlikte ana faktör olduğunu ifade ediyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör