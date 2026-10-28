Baraj Doluluk Oranı 28 Ekim 2026: İSKİ ile yağışların ardından İstanbul’da barajlar yüzde kaç doldu?

Sonbahar mevsimiyle birlikte barajlardaki mevcut durum, megakentte yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ güncel su istatistikleri, Anadolu Yakası'ndaki rezervlerin yüzü güldürürken Avrupa Yakası'ndaki bazı barajların alarm verdiğini ortaya koyuyor. Kent genelinde Darlık ve Ömerli en yüksek seviyelerde öne çıkarken, Pabuçdere kritik eşiğin altına gerilemiş durumda.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 27 Ekim 2026 sabahı açıklanan resmi verilere göre, il genelinde barajlardaki ortalama su seviyesi yüzde 52,97 bandında seyrediyor.
İşte baraj baraj güncel tablolar:
İSKİ'nin 28 Ekim 2026 tarihli son hidrolik raporuna göre, İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajın doluluk oranları şöyle sıralandı:
Darlık Barajı: %89,42
Ömerli Barajı: %77,47
Elmalı Barajı: %65,35
Alibey Barajı: %72,6
Istrancalar Barajı: %45,82
Terkos Barajı: %37,3
Sazlıdere Barajı: %32,83
Büyükçekmece Barajı: %31,19
Kazandere Barajı: %4,73
Pabuçdere Barajı: %2,91
İstanbul barajlarında kaydedilen veriler incelendiğinde yakalar arasındaki su toplama kapasitesi farkı açıkça gözler önüne seriliyor. Anadolu Yakası'nda yer alan Darlık (%88,29) ve Ömerli (%77,16) barajları, bölgenin aldığı lokal yağışlar ve geniş su toplama havzaları sayesinde kentin su yükünü önemli ölçüde sırtlıyor.
Buna karşın, Avrupa Yakası'na hizmet eden Büyükçekmece ve Terkos gibi ana içme suyu kaynaklarında oranlar henüz istenen seviyelere ulaşabilmiş değil. Uzmanlar, mevsimsel rüzgarların ve yağış kütlelerinin Karadeniz üzerinden daha çok Doğu Trakya ve Şile hattına bırakılmasının bu dengesizlikte ana faktör olduğunu ifade ediyor.