Baraj doluluk oranları: 1 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç doldu?

İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. Nisan ayının ilk gününde hava güneşli olurken doğu illerimizde karla karışık yağışlar yaşanıyor. Metropol şehir İstanbul'da susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlardan tasarruf konusunda uyarılar geliyor. Bu noktada İstanbul baraj doluluk oranları son durum megakentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Baraj doluluk oranları nasıl? 1 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç doldu?
İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 39.3'ten yüzde 39.59'a yükseldi.
Artan su miktarıyla İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranını da inceleyelim. Barajlardaki son 1 günlük değişimin yüzde 0.13 olduğunu görüyoruz. Yaşanan bu artışla birlikte barajlara son 1 günde 1.1 milyon metreküp su doldu.
İstanbul Alibey barajı yüzde 14.09, Büyükçekmece barajı yüzde 30.94, Darlık barajı 50.87, Elmalı barajı 39.64, Istrancalar barajı yüzde 43.51, Kazandere barajı yüzde 9.39, Ömerli barajı yüzde 59.47, Pabuçdere barajı yüzde 9.68, Sazlıdere barajı yüzde 33.07 ve Terkos barajı 32.72 doluluk oranlarına sahip.