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Giriş Tarihi: 1.4.2023 11:46

Baraj doluluk oranları: 1 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç doldu?

İSKİ baraj doluluk oranları güncel olarak duyuruluyor. Mart ayının son haftasında yağan yağışlar biraz olsun barajları doldurdu. Büyükşehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar tasarruf konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. Megakentte yaşayan vatandaşlar ise İstanbul baraj doluluk oranları son durumu merak ediyor. Peki Baraj doluluk oranları son durum nasıl? 1 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç doldu?

Baraj doluluk oranları: 1 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç doldu?

İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. Nisan ayının ilk gününde hava güneşli olurken doğu illerimizde karla karışık yağışlar yaşanıyor. Metropol şehir İstanbul'da susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlardan tasarruf konusunda uyarılar geliyor. Bu noktada İstanbul baraj doluluk oranları son durum megakentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Baraj doluluk oranları nasıl? 1 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç doldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | 1 NİSAN 2023

İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı yüzde 39.3'ten yüzde 39.59'a yükseldi.

Artan su miktarıyla İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranını da inceleyelim. Barajlardaki son 1 günlük değişimin yüzde 0.13 olduğunu görüyoruz. Yaşanan bu artışla birlikte barajlara son 1 günde 1.1 milyon metreküp su doldu.

İstanbul'a su sağlayan barajlardan doluluk oranı en yüksek olan baraj % 60.65 ile Ömerli, en düşük olan baraj ise %9.23 ile Kazandere oluyor. Kazandere'yi % 9.35 ile Pabuçdere takip ediyor.

İstanbul Alibey barajı yüzde 14.09, Büyükçekmece barajı yüzde 30.94, Darlık barajı 50.87, Elmalı barajı 39.64, Istrancalar barajı yüzde 43.51, Kazandere barajı yüzde 9.39, Ömerli barajı yüzde 59.47, Pabuçdere barajı yüzde 9.68, Sazlıdere barajı yüzde 33.07 ve Terkos barajı 32.72 doluluk oranlarına sahip.

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Baraj doluluk oranları: 1 Nisan İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç doldu?
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