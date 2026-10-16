Baraj Doluluk Oranları 16 Ekim 2026: İstanbul, Ankara, Bursa... Yağışların ardından il il su haritası

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 16 Ekim 2026 tarihli son veriler, kent genelindeki baraj doluluk oranının %45,22 seviyesine ulaştığını gösterdi. Son sağanakların öncesinde %38 bandında seyreden doluluk oranı, sadece 24 saatlik periyotta yaklaşık 7 puanlık rekor bir artış kaydetti.
Başkent Ankara'da son günlerde devam eden mevsimsel yağışlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre barajların toplam doluluk oranını %37,09 seviyesine ulaştırdı. Kullanılabilir aktif su oranının %30 eşiğine dayandığı kentte, ana su kaynaklarının dağılımı yakından takip ediliyor.
Bursa'da etkili olan yağışlar, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) güncel analizlerine göre kent geneli baraj doluluk oranını %60,98 seviyesine taşıdı. Uludağ havzasından beslenen Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su rezervleri, önemli doluluk oranları kaydetti.