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Giriş Tarihi: 16.10.2026 08:29

Baraj Doluluk Oranları 16 Ekim 2026: İstanbul, Ankara, Bursa... Yağışların ardından il il su haritası

16 Ekim 2026 baraj doluluk oranları, yurt genelinde etkili olan son yağışların ardından vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İSKİ, ASKİ ve BUSKİ'nin paylaştığı resmi verilere göre İstanbul, Ankara ve Bursa'da gölet ile baraj su seviyeleri belirgin bir yükseliş trendine girdi. Peki; su haritasında son durum ne, barajlarda yüzde kaç su kaldı?

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Baraj Doluluk Oranları 16 Ekim 2026: İstanbul, Ankara, Bursa... Yağışların ardından il il su haritası
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Türkiye genelinde son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, büyükşehirlerdeki su havzalarına can suyu oldu. Su ve kanalizasyon idarelerinin sabah saatlerinde yenilediği anlık raporlar, kuraklık riskinin hissedildiği dönemin ardından baraj tablolarında önemli gelişmeler kaydedildi.

Baraj Doluluk Oranları 16 Ekim 2026: İstanbul, Ankara, Bursa... Yağışların ardından il il su haritası

İSKİ VERİLERİYLE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 16 Ekim 2026 tarihli son veriler, kent genelindeki baraj doluluk oranının %45,22 seviyesine ulaştığını gösterdi. Son sağanakların öncesinde %38 bandında seyreden doluluk oranı, sadece 24 saatlik periyotta yaklaşık 7 puanlık rekor bir artış kaydetti.

Baraj Doluluk Oranları 16 Ekim 2026: İstanbul, Ankara, Bursa... Yağışların ardından il il su haritası

Beykoz ve çevresinde metrekareye düşen yoğun yağış miktarı, bilhassa Elmalı Barajı'nı %100 tam kapasiteye ulaştırarak su seviyesini maksimum noktaya çıkardı.

Istrancalar Barajı %84,20, Alibey Barajı %68,13 ve Ömerli Barajı %62,17 seviyeleriyle İstanbul'un su ihtiyacını sırtlayan ana merkezler oldu.

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Baraj Doluluk Oranları 16 Ekim 2026: İstanbul, Ankara, Bursa... Yağışların ardından il il su haritası

ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM: ASKİ AKTİF SU SEVİYESİNİ DUYURDU

Başkent Ankara'da son günlerde devam eden mevsimsel yağışlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre barajların toplam doluluk oranını %37,09 seviyesine ulaştırdı. Kullanılabilir aktif su oranının %30 eşiğine dayandığı kentte, ana su kaynaklarının dağılımı yakından takip ediliyor.

Baraj Doluluk Oranları 16 Ekim 2026: İstanbul, Ankara, Bursa... Yağışların ardından il il su haritası

BURSA BUSKİ SU HARİTASI: DOĞANCI VE NİLÜFER BARAJLARINDA DOLULUK NE DÜZEYDE?

Bursa'da etkili olan yağışlar, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) güncel analizlerine göre kent geneli baraj doluluk oranını %60,98 seviyesine taşıdı. Uludağ havzasından beslenen Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su rezervleri, önemli doluluk oranları kaydetti.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Baraj Doluluk Oranları 16 Ekim 2026: İstanbul, Ankara, Bursa... Yağışların ardından il il su haritası
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