Baraj Doluluk Oranları 16 Ekim 2026: İstanbul, Ankara, Bursa... Yağışların ardından il il su haritası

İSKİ VERİLERİYLE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 16 Ekim 2026 tarihli son veriler, kent genelindeki baraj doluluk oranının %45,22 seviyesine ulaştığını gösterdi. Son sağanakların öncesinde %38 bandında seyreden doluluk oranı, sadece 24 saatlik periyotta yaklaşık 7 puanlık rekor bir artış kaydetti.