Baraj doluluk oranları açıklandı! 2 Kasım İstanbul, Ankara, Bursa doluluk oranları güncellendi

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara'da barajların doluluk seviyesi de yakından takip ediliyor. ASKİ'nin 1 Kasım 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,37 olarak açıklandı. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28,96 seviyesinde ölçüldü.

Barajlarda toplam 529 milyon 760 bin metreküp su bulunurken aktif kullanılabilir su miktarı 378 milyon 53 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.