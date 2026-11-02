Haberler Yaşam Haberleri Baraj doluluk oranları açıklandı! 2 Kasım İstanbul, Ankara, Bursa doluluk oranları güncellendi
Giriş Tarihi: 2.11.2026 11:57

Baraj doluluk oranları açıklandı! 2 Kasım İstanbul, Ankara, Bursa doluluk oranları güncellendi

İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları, kasım ayının ilk günlerinde vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Yaz aylarının ardından su rezervlerinde yaşanan değişimler, büyükşehirlerdeki barajların doluluk seviyelerine ilişkin merakı artırdı. İSKİ, ASKİ, BUSKİ'nin paylaştığı güncel veriler, dört büyükşehirdeki barajların son durumunu gözler önüne seriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Baraj doluluk oranları açıklandı! 2 Kasım İstanbul, Ankara, Bursa doluluk oranları güncellendi
  • ABONE OL

Büyükşehirlerde su rezervlerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, Bursa'da barajların doluluk seviyelerinde yaşanan değişim, kasım ayıyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. İlgili kurumların son paylaşımlarıyla birlikte dört şehirdeki tablo merak uyandırdı.

2 KASIM 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

Son açıklanan verilere göre üç büyükşehirdeki baraj doluluk oranları şöyle:

Şehir

Doluluk oranı

Son ölçüm tarihi

İstanbul

%53,71

2 Kasım

Ankara

%36,37

1 Kasım

Bursa

%68,23

2 Kasım

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İstanbul'da baraj doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşılan verilerle takip ediliyor. 2 Kasım 2026 tarihli son ölçüme göre megakentin barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 53,71 olarak kaydedildi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli barajı 78,67

Darlık barajı 91,21

Elmalı barajı 62,35

Terkos barajı 38,25

Alibey barajı 70,97

Büyükçekmece barajı 31,69

Sazlıdere barajı 33,39

Istrancalar 44,26

Kazandere 3,35

Pabuçdere 2,6

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara'da barajların doluluk seviyesi de yakından takip ediliyor. ASKİ'nin 1 Kasım 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,37 olarak açıklandı. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28,96 seviyesinde ölçüldü.

Barajlarda toplam 529 milyon 760 bin metreküp su bulunurken aktif kullanılabilir su miktarı 378 milyon 53 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı, BUSKİ'nin 2 Kasım 2026 tarihli son güncellemesine göre yüzde 68.23 olarak açıklandı. Böylece Bursa, dört büyükşehir arasında en yüksek doluluk oranına sahip kent oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Baraj doluluk oranları açıklandı! 2 Kasım İstanbul, Ankara, Bursa doluluk oranları güncellendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA