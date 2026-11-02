Baraj doluluk oranları açıklandı! 2 Kasım İstanbul, Ankara, Bursa doluluk oranları güncellendi

Büyükşehirlerde su rezervlerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, Bursa'da barajların doluluk seviyelerinde yaşanan değişim, kasım ayıyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. İlgili kurumların son paylaşımlarıyla birlikte dört şehirdeki tablo merak uyandırdı.
Son açıklanan verilere göre üç büyükşehirdeki baraj doluluk oranları şöyle:
|
Şehir
|
Doluluk oranı
|
Son ölçüm tarihi
|
İstanbul
|
%53,71
|
2 Kasım
|
Ankara
|
%36,37
|
1 Kasım
|
Bursa
|
%68,23
|
2 Kasım
İstanbul'da baraj doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşılan verilerle takip ediliyor. 2 Kasım 2026 tarihli son ölçüme göre megakentin barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 53,71 olarak kaydedildi.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli barajı 78,67
Darlık barajı 91,21
Elmalı barajı 62,35
Terkos barajı 38,25
Alibey barajı 70,97
Büyükçekmece barajı 31,69
Sazlıdere barajı 33,39
Istrancalar 44,26
Kazandere 3,35
Pabuçdere 2,6
Ankara'da barajların doluluk seviyesi de yakından takip ediliyor. ASKİ'nin 1 Kasım 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 36,37 olarak açıklandı. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28,96 seviyesinde ölçüldü.
Barajlarda toplam 529 milyon 760 bin metreküp su bulunurken aktif kullanılabilir su miktarı 378 milyon 53 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.
Bursa'da barajların ortalama doluluk oranı, BUSKİ'nin 2 Kasım 2026 tarihli son güncellemesine göre yüzde 68.23 olarak açıklandı. Böylece Bursa, dört büyükşehir arasında en yüksek doluluk oranına sahip kent oldu.