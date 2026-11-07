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Giriş Tarihi: 07.11.2026 13:29

Baraj doluluk oranları güncellendi! 7 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul’da barajların doluluk oranları sonbahar yağışlarıyla birlikte yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, İSKİ’nin açıkladığı verilerde genel doluluk oranının yüzde 60 seviyesinin üzerinde olduğu görülüyor.

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Baraj doluluk oranları güncellendi! 7 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
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İSKİ'nin 7 Kasım 2026 tarihli verileri, İstanbul'un barajlarında doluluk oranının yüzde 60 seviyesinin üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Bazı barajlarda yükseliş dikkat çekerken, su miktarları arasındaki farklar da son verilerle birlikte yeniden ortaya çıktı.

7 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

7 Kasım 2026 tarihli İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerine göre barajların genel doluluk oranı yüzde 61,93 oldu. Bir önceki gün yüzde 61,59 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 0,34 puan arttı.

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

Son resmi verilere göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 95,41 ile Darlık oldu. Bu barajı yüzde 94,28 doluluk oranıyla Istrancalar, yüzde 83,36 ile Ömerli takip etti.

Alibey Barajı'nda doluluk yüzde 80,08 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'daki üç barajın doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin resmi ölçümlerine göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:

Darlık Barajı: %95,41

Ömerli Barajı: %83,36

Alibey Barajı: %80,08

Elmalı Barajı: %76,35

Istrancalar Barajı: %94,28

Terkos Barajı: %51,13

Sazlıdere Barajı: %41,77

Büyükçekmece Barajı: %40,66

Kazandere Barajı: %11,89

Pabuçdere Barajı: %7,77

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Baraj doluluk oranları güncellendi! 7 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
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