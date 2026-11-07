Baraj doluluk oranları güncellendi! 7 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

Son resmi verilere göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 95,41 ile Darlık oldu. Bu barajı yüzde 94,28 doluluk oranıyla Istrancalar, yüzde 83,36 ile Ömerli takip etti.

Alibey Barajı'nda doluluk yüzde 80,08 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'daki üç barajın doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.